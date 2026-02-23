Professore travolto da valanga | tragedia in montagna cinque vittime

Stefano Poli, professore universitario milanese, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga in Valle d’Aosta. La causa è stata il rapido scivolamento di neve su un pendio impervio durante la sua escursione solitaria. Poli, noto esperto di rocce, si trovava in una zona a rischio quando la massa di neve gli è scesa addosso. La sua passione per la montagna si è conclusa tragicamente in un momento imprevisto.

Un docente universitario milanese perde la vita travolto da una valanga in Valle d’Aosta: esperto di rocce, ma non ha potuto contrastare la forza della natura L’ultima escursione solitaria di Stefano Poli. Stefano Poli, 66 anni, professore ordinario di Petrologia e Petrografia all’Università Statale di Milano, ha perso la vita domenica pomeriggio travolto da una valanga sulle pendici della Becca di Nana, in Val d’Ayas. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30, dopo che il docente aveva raggiunto la vetta e inviato un messaggio ai familiari. La moglie ha lanciato l’allarme alle 15:30, quando l’uomo non è rientrato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tragedia in Alto Adige, morto un escursionista travolto da una valangaNel pomeriggio di lunedì 29 dicembre, in Valle Aurina, Alto Adige, si è verificato un incidente causato da una valanga che ha travolto un escursionista, provocandone la morte.

Alto-Adige, tragedia in Val Sarentino: 19enne travolto da una valangaQuesta mattina in Val Sarentino si è consumata una tragedia.

