Processo all' ex comandante i legali | Atti di nuovo al pm

I legali dell’ex comandante della polizia municipale, David Bonuglia, hanno chiesto di restituire gli atti al pubblico ministero, sostenendo che ci siano elementi da riesaminare. Bonuglia, attualmente agli arresti domiciliari, è accusato di corruzione, concussione, peculato, falso e violenza privata. La richiesta nasce dopo aver analizzato le prove raccolte durante le indagini. Le accuse si concentrano su presunti illeciti commessi durante il suo servizio. La vicenda prosegue con l’esame delle carte processuali.

Restituzione degli atti al pubblico ministero. E’ questa la richiesta dei legali dell’ex comandante della polizia municipale David Bonuglia ristretto ai domiciliari, a cui sono contestati i reati di corruzione, concussione, peculato, falso e violenza privata. I legali quindi in virtù della riforma Cartabia, hanno lamentato che sui reati contestati a Bonuglia non oggetto di misura poteva esser scelto un rito alternativo. Il pm si è opposto alla richiesta avanzata dai difensori. Di stesso tenore la richiesta delle costituite parti civili, F.C e F.N., rappresentate dai legali Luigi Trocciola, Mauro Iodice e Antonio Miraglia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

