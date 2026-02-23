Genitori informati per scelte consapevoli! Quota agevolata per iscrizioni entro il 2622026. È consigliata la partecipazione anche in gravidanza. -Sai come riconoscere un'ostruzione completa delle vie aeree e come intervenire?-Sai cosa fare in caso di febbre alta?-Conosci cosa sono le convulsioni?-parleremo dell'uso corretto dei farmaci, in particolare degli antibiotici.-Sai cosa fare in caso di caduta e come capire se e un possibile trauma cranico?-Sai quando e opportuno recarsi in pronto soccorso? Parleremo di questo e di molto altro, inoltre potrai porre domande al Dott. Luca Rigon, medico, pediatra neonatologo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Pneumologo Aliberti: "Disostruzione vie aeree primo step per controllo bronchiectasie"Questa mattina, lo pneumologo Aliberti ha ribadito che la prima fase nel trattamento delle bronchiectasie è la disostruzione delle vie aeree.

“Niente panico”: corso sul primo soccorso e manovre pediatriche di disostruzioneIl Comune di Casapulla organizza il corso “Niente panico” per insegnare le manovre di primo soccorso e disostruzione pediatrica, perché molti genitori e caregiver non sanno come intervenire in situazioni di emergenza.

Ulss 6 - Ostruzione pediatrica delle vie aeree

Bambini e incidenti domestici. Corsi gratuiti di primo soccorso all’IkeaIl progetto, promosso in collaborazione con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e con Save the Children, prevede incontri in 21 negozi Ikea di tutta Italia dove medici, infermieri ed esperti forniranno ... quotidianosanita.it

Porta Ponte organizza un corso di primo soccorso pediatricoCorso di Primo soccorso pediatrico e disostruzione delle vie aeree sabato 12 marzo al Rione Giallo. Fra le tante attività promosse dal Rione in questi mesi invernale c’è anche un Corso di Primo ... ilrestodelcarlino.it

