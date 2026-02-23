Primavera al via con sorpresa | piogge in arrivo sull’Italia

Il cambiamento climatico ha portato piogge inattese sull’Italia, causando disagi nelle campagne e nelle città settentrionali. Dopo settimane di caldo anomalo, le fronti umide si sono spinte verso il paese, portando temporali improvvisi e accumuli d’acqua. Le previsioni indicano che questa instabilità potrebbe protrarsi nei prossimi giorni, interessando principalmente le zone più esposte del Nord e del Tirreno. Le autorità monitorano attentamente la situazione per gestire eventuali emergenze.

© Abruzzo24ore.tv - Primavera al via con sorpresa: piogge in arrivo sull’Italia

Roma - Dopo settimane dominate dall’anticiclone e temperature sopra la media, il debutto di marzo potrebbe riportare instabilità soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Il 1° marzo segna l’inizio della primavera meteorologica, ma l’esordio potrebbe essere accompagnato da un primo segnale di cambiamento. Dopo un inverno caratterizzato da temperature superiori alla media, in particolare al Centro-Sud, e da precipitazioni abbondanti nella fase centrale della stagione, l’anticiclone subtropicale ha riportato condizioni stabili su gran parte della Penisola. Tuttavia, proprio tra la fine di febbraio e il primo fine settimana di marzo, una possibile ondulazione del flusso atlantico potrebbe favorire il ritorno di piogge, specie sulle regioni settentrionali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv Leggi anche: Piogge e temporali in arrivo sull’Italia, allerta meteo oggi: regioni colpite Leggi anche: Goccia fredda in arrivo sull’Italia: piogge torrenziali e inondazioni improvvise fino all’Immacolata Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Pelago. SaluteDì, in primavera al via le Passeggiate di Benessere; Via il cappotto: 5 giacche must-have per riaccogliere la primavera con stile; Primavera Attivi: al via le attività per gli over 65 a San Giovanni Lupatoto; Al via le esperienze Util Primavera: tre percorsi di cittadinanza attiva per i giovani del territorio. Riccione accende la primavera con lo sport: al via tornei azionali e internazionaliSarà una primavera ricca di sport quella che Riccione si sta preparando a vivere tra poche settimane: dalle arti marziali al pattinaggio, dal podismo agli ... chiamamicitta.it Primavera con SuperEnalotto: al via l’iniziativa Hello SpringSuperEnalotto inaugura la primavera con una nuova iniziativa dedicata a tutti gli appassionati del gioco. Si chiama Hello Spring ed è disponibile dal 19 maggio all’8 giugno 2025 per tutti coloro che ... blitzquotidiano.it Waiting for spring! La primavera sta arrivando, e abbiamo una sorpresa per te! Con una spesa minima di 50€ ricevi un pettine in omaggio! Solo il 20, 21 e 22 febbraio. È il momento giusto per prenderti cura di te e prepararti alla nuova stagione. Rie - facebook.com facebook