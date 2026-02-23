Primarie, ultima chiamata per i possibili candidati oltre la sfida Battaglia-Canale. La corsa si accelera mentre il centrosinistra si prepara per il voto del 15 marzo, con poche possibilità di una lista ampia di candidati. La fretta di presentare le candidature rende incerta la partecipazione di nuovi nomi, che devono ancora definire la loro presenza. La situazione si svela sempre più tesa e incerta in vista delle prossime settimane.

I tempi per aderire sono strettissimi, ma nelle prossime ore potrebbe sciogliere la riserva Casa Riformista, unico partito che sta valutando di partecipare con un proprio nome, quello di Giovanni Muraca Dopo aver tratto il dado, il centrosinistra corre veloce verso le primarie del 15 marzo, che però difficilmente avranno un riscontro di candidature da campo largo. Accanto ai due candidati certi (Mimmo Battaglia, nome unico ufficializzato dal Pd; e Massimo Canale, che sui social di Onda Orange ha già lanciato la sua campagna elettorale), le ipotesi di adesione restano molto limitate. Le divergenze d'idee emerse dal tavolo progressista - con varie forze che non hanno sottoscritto l'accordo (e almeno in un caso, quello del M5S, non lo faranno) e avrebbero preferito l'intesa su una figura super partes - non lasciano prevedere colpi di scena. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Elezioni Comunali Reggio Calabria, c’è la data delle primarie del Pd. Si avvicina la sfida BattagliaIl Partito Democratico di Reggio Calabria ha annunciato che le primarie si terranno il prossimo mese, a poche settimane dal voto comunale.

Ancona, Ostia è l’ultima chiamata. Sfida decisiva per la promozioneAncona e Ostia si affrontano in una sfida importante per la corsa alla promozione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Comunali dalla Sinistra ultima chiamata al Pd.

Comunali a Milano, chiamata bipartisan per le Primarie. Scavuzzo rilancia la «corsa degli altri»Adesso tutti dicono «era un segreto di Pulcinella». Ma alla prova dei fatti, l’uscita allo scoperto della vicesindaca Anna Scavuzzo, che ieri, attraverso il Corriere ha praticamente annunciato la ... milano.corriere.it

Gregucci: «Siamo in evoluzione ma ci aspetta una battaglia». Verso #MantovaSamp: la conferenza del tecnico blucerchiato è online sul nostro canale YouTube. #ForzaDoria - facebook.com facebook