Prima pagina Tuttosport | Ahi Milan Cuesta fa male | Inter a + 10 Loftus-Cheek shock

Cuesta ha segnato un gol decisivo che ha portato l’Inter a un vantaggio di dieci punti sul Milan. La rete ha colto di sorpresa i rossoneri, che ora affrontano una sfida difficile per recuperare il distacco in classifica. La partita ha evidenziato le difficoltà del Milan in difesa, mentre Loftus-Cheek ha mostrato un’ottima forma. La situazione si fa complicata per il club di Milano, che cerca di reagire alla sconfitta recente.