Prima la Champions poi il mercato | il Galatasaray vuole Koopmeiners i dettagli

Koopmeiners ha segnato una doppietta a Istanbul, spingendo il Galatasaray a puntare forte su di lui. La sua prestazione ha acceso l'interesse del club turco, che ora cerca di convincere il giocatore a trasferirsi. La volontà del centrocampista di cambiare aria e le strategie del club si intrecciano in una trattativa che si fa sempre più concreta. La decisione finale si avvicina, mentre le parti continuano a negoziare.

Due indizi non sempre fanno una prova. Due gol, probabilmente, sì. Il Galatasaray torna sulle tracce di Koopmeiners, con determinazione. Nonostante il calciatore abbia rimbalzato l’ipotesi a gennaio, volendo onorare la Juve che per lui ha speso 70 milioni. La doppietta dell’olandese nella gara d’andata dello spareggio di Champions è stato un segnale che il club turco ha colto come conferma ultima per riorganizzare l’assalto, mentre per la Juve – dopo il passo indietro col Como – potrebbe rivelarsi l’ennesima illusione di un ritorno ai livelli top, quelli dei tempi in cui a Torino hanno deciso di strapparlo all’Atalanta per una cifra importante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Galatasaray-Juventus 5-2, Koopmeiners illude i suoi. Poi il disastro nella ripresaIl nome Koopmeiners si è fatto notare nel match tra Galatasaray e Juventus, segnando il primo gol che aveva illuso i tifosi olandesi.

Roma sulle tracce di Koopmeiners, la Juve vuole Ghilardi: i dettagli | CMRoma e Juventus tornano a sfiorarsi sul mercato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Serie A e corsa Champions: il Napoli sfida Roma e Juventus; Capello: Inter e Juventus, prima il caos mediatico in Serie A poi senza cattiveria in Champions. Il Bodo giocava a calcetto; Alle 21 Bodø/Glimt-Inter, tutto quello che c'è da sapere; Capello e la dura bacchettata a Inter e Juve in diretta tv: Prima polemizzano, poi...

Savino Del Bene, si alza l’asticella. Prima la Champions poi il MondialeStasera in Francia (ore 20) scontro con Le Cannet. Quindi la partenza per la rassegna iridata in Brasile. Dicembre di altissimo livella per la squadra di Gaspari: Questa è una gara chiave per il ... lanazione.it

Capello e la dura bacchettata a Inter e Juve in diretta tv: Prima polemizzano, poi...Fabio Capello non le manda a dire e, dopo la brutta serata di Champions per l'Inter (e non solo) ha commentato in modo netto il ko per 3-1 dei nerazzurri contro il Bodo: Sono sincero, mi aspettavo di ... msn.com

Inter, morale a mille per la Champions: “Ieri prima di cena ad Appiano alzati i calici” - facebook.com facebook

1’ | | Inizia l’ultima gara di questa prima fase di Champions League Forza ragazzi! #ASMJuve [0-0] #UCL x.com