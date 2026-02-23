Prima categoria risultati a sorpresa nella ventesima giornata Cadimare strappa un punto a Lavagna Maggiari regala il derby alla Bolanese

Il Cadimare ottiene un pareggio emozionante contro la capolista Lavagna, grazie a un gol di Maggiari nel derby. La causa di questo risultato deriva dalla determinazione dei giocatori, che hanno contrastato efficacemente le offensive avversarie. La partita si è conclusa 2-2 al ‘Riboli’, con il Cadimare che ha sfiorato la vittoria e ha dimostrato di poter mettere in difficoltà una squadra in testa alla classifica. La sfida ha portato sorprese tra le prime posizioni del campionato.
La vetrina della ventesima giornata di Prima categoria spetta al Cadimare che riesce nell’impresa di bloccare sul 2-2 al ‘Riboli’ la capolista e dominatrice del campionato Lavagna, sfiorando anche il successo. I cadamoti sono andati due volte in vantaggio all’8’ con Matteo Naclerio e al 37’ con un rigore di Basso. Lavagnesi che replicano al 35’ con un rigore di Mosto e all’85’ con Sambuceti. Del pareggio del Lavagna non ne approfitta l’Amegliese che perde per 3-1 alla Ferrara con il Casarza Ligure e vede aumentare a ben tredici punti il suo divario dalla leader. Ospiti a segno con una doppietta di Said Ali, di cui il secondo su rigore, e con Padi; i padroni di casa invece, che realizzano solo con Baldini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

