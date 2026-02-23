Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas oggi, 23 febbraio 2026, è stato influenzato da un aumento della domanda europea, che ha spinto il valore del PSV a 35,66 euroMWh. Questa variazione riflette le tensioni sul mercato energetico e una riduzione delle forniture, che si fa sentire anche sui prezzi all’ingrosso. Sul mercato italiano, il costo corrente si traduce in circa 0,338 euro per Smc. I dati indicano come le fluttuazioni continuano ad incidere sul costo del gas.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 23 Febbraio 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano (PSV – Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 35,66 euroMWh, che corrisponde a circa 0,338 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard pari a 1 MWh = 10,7 Smc). Commento sull’andamento del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai valori di inizio mese. Dopo aver toccato un picco di 43,88 euroMWh (0,410 euroSmc) il 2 Febbraio 2026, il prezzo ha progressivamente perso terreno, stabilizzandosi su valori inferiori ai 36 euroMWh (0,336 euroSmc) nelle ultime sedute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

