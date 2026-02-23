Il prezzo del gas al metro cubo è salito a causa dell’aumento della domanda internazionale, provocando una spirale di costi più elevati per le famiglie e le aziende. Questa variazione quotidiana influisce direttamente sulle bollette, spingendo molti a cercare soluzioni alternative per ridurre i consumi. Con il mercato energetico in continuo movimento, conoscere il costo attuale diventa essenziale per pianificare il proprio budget. La cifra di oggi può fare la differenza nelle decisioni di spesa.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi desidera tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di gas consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 23 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (riferimento ottobre 2025, ultimo dato disponibile). A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che possono variare in base al profilo di consumo e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le Migliori Offerte Gas Metano di Febbraio 2026; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; La siderurgia italiana a gennaio 2026; Prezzo gas al metro cubo oggi.

Quanto costa un metro cubo di gas oggi? Novità e dettagli per risparmiare in bollettaSapere quanto costa un metro cubo di gas oggi è fondamentale per chi desidera gestire in modo efficace le proprie spese. Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

Con Engie blocchi il prezzo del gas per 2 anni: attiva l'offertaUltima chiamata per l’ offerta Engie Energia che ti permette di bloccare il prezzo della materia prima gas per i prossimi due anni. Con PuntoFisso 24 Mesi avrai infatti lo stesso prezzo per Smc in ... punto-informatico.it

Tutte le offerte Luce e Gas che trovi online, nei negozi di energia, CAF, poste e simili, si basano quasi sempre solo sul prezzo del kWh e sul costo al metro cubo del gas. Ma nessuno ti chiede mai: “Sai quali sono i tuoi costi fissi su Luce e Gas” Ed è proprio lì c - facebook.com facebook