presunto insulto razzista a vinicius uefa ferma per un turno prestianni

La Uefa ha sospeso per una giornata il centrocampista del Benfica Gianluca Prestianni, accusato di aver rivolto un insulto razzista a Vinicius durante il match di Champions League. L’episodio si è verificato nel primo tempo, quando l’attaccante brasiliano ha segnalato il comportamento dell’avversario ai propri compagni. La decisione arriva dopo le proteste dei tifosi e le verifiche sul campo. La vicenda si inserisce nella lotta contro il razzismo nel calcio.

Vinicius, attaccante brasiliano del Real Madrid, durante l’andata dei playoff giocata a Lisbona, ha denunciato di essere stato insultato dall’argentino Gianluca Prestianni durante il match giocato ieri sul campo del Benfica. Vinicius, dopo il gol realizzato al 51', sarebbe stato oggetto di insulti razzisti dall’avversario. Le immagini mostrano Prestianni che, coprendosi la bocca con la maglietta, si rivolge a Vinicius. Il brasiliano, dopo le parole pronunciate dal rivale, scatta verso l’arbitro Francois Letexier, che ferma il match per 8 minuti. Il caso si trascina anche nel dopo partita, con le dichiarazioni dei due protagonisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il Benfica nega l’insulto razzista di Prestianni a Vinicius e pubblica un video insensato per dimostrarloIl Benfica ha diffuso un video per smentire l’accusa di insulti razzisti di Prestianni a Vinicius durante la partita contro il Real Madrid, dopo che alcuni tifosi avevano segnalato un episodio spiacevole.

Prestianni si scusa con Vinicius: "Non sono razzista, c'è stato un malintesoPrestianni ha chiesto scusa a Vinicius dopo aver ricevuto accuse di razzismo, spiegando che si è trattato di un malinteso.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: La UEFA ha aperto un'indagine su un presunto insulto razzista rivolto in campo contro Vinícius Júnior del Real Madrid; Il Actual Madrid invia alla UEFA le show del presunto insulto razzista contro Vinicius Junior; Caso del presunto insulto razzista di Prestianni a Vinicius in Benfica-Real Madrid, le parole di Mourinho e Arbeloa; Kompany difende Vinicius Jr e accusa Mourinho dopo il caso razzismo in Benfica-Real Madrid: Reazione autentica ed errore di leadership.

La UEFA ha aperto un’indagine su un presunto insulto razzista rivolto in campo contro Vinícius Júnior del Real MadridLa UEFA, la federazione calcistica europea, ha aperto un’indagine su un presunto insulto razzista rivolto a Vinícius Júnior, attaccante del Real Madrid, da parte di Gianluca Prestianni del Benfica dur ... ilpost.it

Caso del presunto insulto razzista di Prestianni a Vinicius in Benfica-Real Madrid, le parole di Mourinho e ArbeloaPolemiche e caos attorno all'episodio incriminato, in scena tra portoghesi e spagnoli nel match di andata del playoff di Champions League. msn.com

ULTIM'ORA CHAMPIONS LEAGUE #Benfica, sospensione provvisoria per #Prestianni: fermato dopo il presunto insulto razzista a #Vinicius #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com

Presunto insulto razzista a Vinicius, parla l'allenatore di un top club - facebook.com facebook