prestianni squalificato contro il real madrid la uefa lo ha fermato per una giornata in attesa del giudizio definitivo

La Uefa ha sospeso Prestianni per una giornata a causa di un episodio avvenuto durante la partita contro il Real Madrid, impedendogli di scendere in campo. La decisione mira a evitare che il giocatore partecipi alla sfida di ritorno, mentre si attende il giudizio finale sulla sua condotta. La scelta ha suscitato polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La partita si avvicina senza il suo apporto in campo.

Con una di quelle decisioni politiche, la Uefa ha voluto evitare la presenza di Prestianni al Santiago Bernabeu. E così lo ha preventivamente squalificato per una giornata in attesa che si completi l’iter processuale nei suoi confronti per le accuse di razzismo nei confronti di Vinicius. Il Benfica ha annunciato che presenterà ricorso contro la squalifica provvisoria di una giornata Scrive il quotidiano A Boal: In un comunicato, il Benfica si è rammaricato della decisione di tenere lontano il giocatore mentre il procedimento disciplinare è ancora in corso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Squalifica di Prestianni per razzismo verso Vinicius: la decisione UEFA prima di Real Madrid-BenficaPrestianni è stato squalificato per aver rivolto insulti razzisti a Vinicius, provocando una modifica nel programma della prossima partita europea.

Squalifica Prestianni dopo il caso di razzismo verso Vinicius: la decisione ufficiale dell’UEFA in vista di Real Madrid BenficaL’UEFA ha squalificato Prestianni dopo il comportamento razzista nei confronti di Vinicius, provocando una reazione immediata nel mondo del calcio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Caso Vinicius-Prestianni, l'UEFA apre un'inchiesta: nel mirino l'episodio di presunto razzismo in Benfica-Real Madrid; Bastoni, Prestianni e i bidelli della moralità; CHAMPIONS - Accuse di razzismo, Prestianni squalificato contro il Real Madrid; Quando Prestianni tornerà al Da Luz sarà applaudito e difeso, come è sempre successo nel calcio.

Caso razzismo contro Vinicius, Prestianni squalificato: la decisione della UefaMercoledì la sfida di ritorno tra Real e Benfica: c'è la decisione ufficiale sul giocatore argentino che aveva insultato il brasiliano dei blancos. Il comunicato ufficiale ... corrieredellosport.it

Champions: accuse di razzismo, Prestianni squalificato contro il Real Madrid(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Gianluca Prestianni, il giocatore argentino del Benfica Lisbona accusato di razzismo dai giocatori del Real Madrid durante l'andata dei playoff di Champions League, è stato so ... msn.com

Il - Prestianni squalificato contro il Real Madrid, la Uefa lo ha fermato per una giornata (in attesa del giudizio definitivo) Si tratta di una squalifica provvisoria. Il club ha annunciato ricorso ma mercoledì si gioca. Mourinho - squalificato - non terrà la conferenza st - facebook.com facebook

#Mourinho a Madrid per #RealBenfica: la decisione x.com