Preso durante una rissa nel Capoluogo nonostante il foglio di Via

Durante una rissa nel Capoluogo, un uomo è stato fermato nonostante il foglio di Via, a causa di un'aggressione scoppiata in centro. La polizia ha intercettato la lite e ha bloccato il coinvolto prima che potesse allontanarsi. Sono stati effettuati numerosi controlli che hanno portato a diverse denunce e sanzioni, contribuendo a mantenere l’ordine nella zona. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio con attenzione.

In totale durante i controlli della polizia 200 persone sono identificate e 100 veicoli regolarmente verificati. Un fine settimana di intensa attività per la Polizia di Frosinone, impegnata in una serie di controlli sul territorio che hanno portato a denunce, segnalazioni e sanzioni amministrative. Il bilancio dell'operazione evidenzia un'attenzione particolare alla sicurezza urbana e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio di maggiore rilievo si è registrato a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura per una lite in corso. Giunti sul posto, gli agenti della sezione Volanti hanno identificato un uomo, nato in Gambia e residente in un comune della provincia ciociara. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Arrestato 23enne latitante nel bresciano: rese cieco un coetaneo durante una rissaNella provincia di Brescia, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne latitante coinvolto in una grave aggressione avvenuta durante una rissa di strada, che ha causato la cecità di un coetaneo. Partecipa a una rissa nonostante il divieto di accesso alle aree urbane a Formia, espulso un giovnaneUn giovane albanese è stato espulso da Formia dopo aver preso parte a una rissa, nonostante il divieto di accesso alle zone urbane. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Soccorso durante una rissa a Castel San Giovanni (Piacenza), il rivale assalta l'ambulanza: si scaglia contro gli operatori e taglia le gomme del mezzo. Gesto deprecabile; Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante il Carnevale di New Orleans; Acilia, ragazzo accoltellato durante una rissa; Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale a New Orleans. Shia LaBeouf arrestato a New Orleans, accusato di aver preso a pugni due uomini durante una rissa fuori da un localeNotte di festa, poi le manette. Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans durante le celebrazioni del Mardi Gras dopo una rissa fuori da un ... msn.com Rissa e omicidio al parco, 4 misure cautelariPRATO: L'uomo, 38 anni, morì per le ferite inferte durante una rissa in un giardino pubblico. La vittima venne colpita al petto con un cacciavite ... toscanamedianews.it Carro di Carnevale in fiamme: tragedia sfiorata Paura durante la sfilata a Nocera Superiore Doveva essere una giornata di festa, si è trasformata in un incubo. Durante la sfilata di Carnevale, un carro allegorico ha preso fuoco nei pressi del passaggio a livello - facebook.com facebook Choc durante il servizio tv, #Gabibbo preso a botte: come lo hanno ridotto #striscialanotizia x.com