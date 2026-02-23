Presentazione | Il ciclo della luna la mestruazione
Il ciclo della luna e la mestruazione sono al centro di un incontro importante, organizzato per chi vuole capire meglio i cambiamenti del proprio corpo. La causa è la necessità di fornire informazioni chiare e accessibili su un tema spesso ancora tabù. L’appuntamento si terrà martedì 24 febbraio alle 20.30 e rappresenta un passaggio fondamentale per partecipare al percorso dedicato. È un’occasione per approfondire e confrontarsi su un tema naturale e quotidiano.
Ultima chiamata: martedì 242 ore 20.30 incontro necessariopropedeutico per partecipare al percorso Il ciclo della luna: la mestruazione – gratuito. Iscrizioni qui: https:forms.glecfit9FLgioGeyCaF8. Nota bene: La partecipazione a questo incontro è necessariapropedeutica per poter procedere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Luna piena. Ciclo di eventi tra terra e spazio
La luna al suo comando: presentazione del libro di Lorella BerettaSabato 24 gennaio alle ore 18, presso la sede della scuola Macondo di Pescara, si terrà la presentazione del libro “La luna al suo comando” di Lorella Beretta.
Il ciclo mestruale è influenzato dalla luna
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Unimore orienta 2026; Salute e benessere nel tempo: al PalabancaEventi la presentazione di un ciclo itinerante di conferenze; Scuola, iscrizioni 2026/2027: presentazione domande dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026; Proroga delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo cicli di istruzioni A.S. 2026/2027.
Ultimo appuntamento per il ciclo 3 Dicembre e oltre: idee e voci dell’inclusioneDedicato alla presentazione di recenti pubblicazioni sui temi della disabilità, dell’inclusione e dell’accessibilità, si concluderà il 16 febbraio il ciclo di ... superando.it
Diocesi: Caltanissetta, il 27 settembre la presentazione del ciclo pittorico del transetto della CattedraleIl 27 settembre, giorno del suo XXII anniversario di Ordinazione episcopale e di ingresso nella diocesi di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, alle ore 9.45 scoprirà il ciclo pittorico dedicato alla ... agensir.it
Salute e benessere nel tempo: lunedì al PalabancaEventi la presentazione di un ciclo itinerante di conferenze. Leggi di più al link bit.ly/3OsvH75 #BancadiPiacenza x.com
Video integrale della presentazione del libro "Campagne" di Giancarlo Busso (Fallone Editore, 2025) per il ciclo "Opere Prime" sul nostro canale YouTube con Marco Giovenale e Valerio Massaroni. Link nei commenti. www.centroscritture.it - facebook.com facebook