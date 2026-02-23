Presentazione | Il ciclo della luna la mestruazione

Il ciclo della luna e la mestruazione sono al centro di un incontro importante, organizzato per chi vuole capire meglio i cambiamenti del proprio corpo. La causa è la necessità di fornire informazioni chiare e accessibili su un tema spesso ancora tabù. L’appuntamento si terrà martedì 24 febbraio alle 20.30 e rappresenta un passaggio fondamentale per partecipare al percorso dedicato. È un’occasione per approfondire e confrontarsi su un tema naturale e quotidiano.