Presentazione del libro ' Nicaredda'

Marcella Formenti presenta il suo nuovo libro, ‘Nicaredda’, venerdì 27 febbraio 2026 alle 17.30 alla libreria Mondadori di Piazza Roma 18. L’evento nasce dall’interesse per la storia locale e si focalizza su un personaggio che ha lasciato un’impronta significativa nella comunità. La scrittrice condivide aneddoti e dettagli sulla ricerca che ha portato alla creazione dell’opera. La presentazione attirerà lettori e appassionati di narrativa storica.

Venerdì 27 febbraio 2026, a partire dalle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Piazza Roma 18 per la presentazione del libro di Marcella Formenti dal titolo 'Nicaredda'. Dialogherà con l'autrice Sal Costa. Ingresso libero. Note sul libro: "Una nuova indagine per Rosario Granata e Mario Lombardo che stavolta si svolge tra Lampedusa e Tunisi alla ricerca dell'assassino del clown Jean De Bar, artista del Grande Circo Darix Togni approdato di fortuna sulle coste dell'isola, e quello di una ragazza sconosciuta ritrovata morta sulla spiaggia. La prima cosa da scoprire è se questi due omicidi hanno qualcosa in comune; e se sì, cosa.