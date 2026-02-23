Premio Beatrice 2026 al Teatro centrale di San Bonifacio

Il Premio Beatrice 2026 si terrà il 26 aprile al Teatro Centrale di San Bonifacio, coinvolgendo artisti locali e giovani talenti. L’evento si distingue per la sua attenzione alle iniziative sociali e alla promozione culturale del territorio. La serata offrirà performance dal vivo e momenti di confronto tra artisti e pubblico. La manifestazione si conferma come un appuntamento atteso nella comunità, attirando appassionati e curiosi da tutta la zona.

Il Premio Beatrice 2026, che si svolgerà il 26 aprile presso il Teatro Centrale di San Bonifacio (VR), sarà un'edizione speciale non solo per il valore artistico dell'evento, ma anche per il suo importante impegno sociale. Quest'anno il Premio sosterrà il progetto di supporto psicologico dedicato ai pazienti in cura presso l'Oncologia di San Bonifacio, diretta dalla Dott.ssa Marta Mandara. Le offerte raccolte nel corso della serata saranno interamente devolute al finanziamento di questo progetto, con l'obiettivo di garantire un sostegno concreto e qualificato ai pazienti e alle loro famiglie in un momento così delicato della loro vita.