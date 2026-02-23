Preghiera della sera 23 Febbraio 2026 | Riempimi del Tuo amore

La preghiera della sera del 23 febbraio 2026 si concentra sulla richiesta di amore e protezione. La gente si rivolge a Dio per trovare conforto e pace prima di dormire, chiedendo perdono e la Sua presenza a proteggere le fragilità quotidiane. Molti si fermano un momento per mettere sotto lo sguardo divino le proprie preoccupazioni e speranze. La richiesta di un cuore aperto al suo amore accompagna questa tradizione serale.

Mettiamoci sotto lo sguardo del Padre per una notte serena: concludiamo la giornata chiedendo il dono del Suo perdono e la Sua mano potente a custodia di ogni nostra fragilità. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Allontana, o Dio, ogni turbamento dalla questa notte che si apre dinanzi a noi. Amen. Dedichiamo questo pensiero alla Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Preghiera della sera, 13 Febbraio 2026: “Fammi stare al Tuo fianco”Il 13 febbraio 2026, una preghiera serale invita le persone a chiedere di stare vicine a Dio, cercando conforto prima di dormire.

Preghiera della sera, 18 Febbraio 2026: “Sostienimi con il Tuo Spirito”Il 18 febbraio 2026, una preghiera della sera invita a chiedere l’aiuto dello Spirito Santo, dopo il Mercoledì delle Ceneri.

Questa sera alle 19.30, a Santa Croce in Gerusalemme, il secondo appuntamento con il cammino mensile diocesano di preghiera per la pace dal titolo “Missione di Pace – Viaggio nello Spirito”. Il momento di preghiera è organizzato dal Centro Missionario de - facebook.com facebook

Questa sera #23febbraio alle 19.30, a Santa Croce in Gerusalemme, la preghiera per la Pace. x.com