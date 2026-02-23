Preghiera del mattino 23 Febbraio 2026 | Consacro la mia persona

Il titolo della preghiera del mattino del 23 febbraio 2026 è “Consacro la mia persona”. Questa preghiera nasce dall’intenzione di iniziare la giornata con uno spirito rinnovato, chiedendo la presenza dello Spirito Santo. La richiesta di luce e forza interiore accompagna il fedele nel primo mattino, preparando il cuore ad affrontare la settimana. La preghiera si rivolge a chi desidera trovare pace e ispirazione nel momento di inizio giornata.

Inizia il Lunedì nel segno dello Spirito Santo. Invoca la Sua presenza con la preghiera del mattino: un soffio divino per accogliere la settimana con una nuova forza interiore e la luce nel cuore. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Preghiera del mattino, 17 Febbraio 2026: “Rafforza la mia fede”Il 17 febbraio 2026, una preghiera mattutina chiede di rafforzare la fede, un gesto che molti praticano quotidianamente.

Preghiera del mattino 7 Gennaio 2026: “Accresci la mia povera fede”Ecco una preghiera del mattino per il 7 gennaio 2026, giorno dedicato a San Giuseppe.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: ARISTA / Giornata di Preghiera per la beatificazione del secondo vescovo della diocesi; La Quaresima apre il cammino verso la Settimana Santa: preghiere, processioni e viabilità modificata; Ramadan a scuola, la dirigente scrive ai prof: Spostate i compiti in classe. Scoppia la polemica, arrivano gli ispettori; Non siamo in Marocco, scoppia il caso al Ruffini di Genova per una circolare sul Ramadan.

Preghiera del mattino, 12 Febbraio 2026: Aiutami ad ascoltare la Tua voceIl giovedì è il giorno dell'Eucaristia. Affida la tua giornata al Signore con questa preghiera del mattino per incontrarlo in ogni momento. lalucedimaria.it

SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 21 febbraio 2026 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa. - Vuoi far celebrare - facebook.com facebook