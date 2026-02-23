Prato bimba di 3 anni è morta investita da un’auto sulla strada regionale
Una bambina di tre anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada regionale, sfuggendo al controllo della madre. La piccola ha attraversato improvvisamente, attirando l’attenzione dei passanti. I soccorsi sono arrivati subito, ma i medici non sono riusciti a salvarla nonostante un’ora di tentativi di rianimarla. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. La strada rimane chiusa al traffico per le indagini.
La bimba avrebbe attraversato improvvisamente la strada sfuggendo al controllo della madre. Inutili purtroppo i tentativi di rianimazione durati oltre un’ora Un drammatico incidente si è verificato ieri sera a Mercatale di Vernio, in provincia di Prato. Una bambina di circa tre anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto lungo la strada regionale 325, in località Le Piana. L’impatto è avvenuto poco dopo le ore 19, nei pressi della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe sfuggita al controllo della madre attraversando improvvisamente la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un veicolo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Una bambina di circa 3 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto sulla strada regionale 325 a Mercatale di Prato.
Una bambina di circa 3 anni è rimasta uccisa dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.
