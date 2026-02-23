Prato bimba di 3 anni è morta investita da un’auto sulla strada regionale 

Una bambina di tre anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada regionale, sfuggendo al controllo della madre. La piccola ha attraversato improvvisamente, attirando l’attenzione dei passanti. I soccorsi sono arrivati subito, ma i medici non sono riusciti a salvarla nonostante un’ora di tentativi di rianimarla. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. La strada rimane chiusa al traffico per le indagini.