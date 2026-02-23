Povero Capuozzo | rientra ed è subito meta alla Francia Ma si infortuna Sei Nazioni finito

Capuozzo torna in campo e subito si infortuna, fermandosi definitivamente durante la partita contro la Francia. La causa è una lesione alla spalla che lo costringe a fermarsi per almeno due settimane. L’azzurro aveva appena ripreso a giocare dopo un periodo di assenza, ma il colpo subito nel finale ha interrotto bruscamente il suo rientro. La sua stagione si chiude così prima del previsto.

L’uscita dal campo al 71’ di Francia-Italia, poco prima della meta che chiude la partita di Gael Drean, aveva subito fatto temere guai seri. E così è: Ange Capuozzo ha riportato un trauma distorsivo dell’articolazione acromio-claveare della spalla sinistra. Per l’ala azzurra, che aveva saltato le prime due giornate, il Sei Nazioni è molto probabilmente già finito. Dopo la partita di Lilla, Capuozzo, al pari di tutti gli altri giocatori, è rientrato al suo club, il Tolosa, considerando che il Torneo osserverà ora la sua unica settimana di pausa. L’azzurro verrà sottoposto a nuovi test per accertare il grado dell’infortunio e programmare così un percorso di riabilitazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sei Nazioni, Francia-Italia: highlights. Capuozzo non basta, Azzurri sconfittiLa partita tra Francia e Italia nel Sei Nazioni si è conclusa con una sconfitta per gli Azzurri, a causa di una prestazione sottotono e di errori in fase offensiva.

Sei Nazioni: l'Italia ritrova Capuozzo e sfida una Francia in formazione da battagliaL’Italia riporta in campo Capuozzo a Lilla, dopo due mesi di assenza, per affrontare la Francia in fase di piena preparazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Capuozzo, ecco l’uomo in piùContinuità. Questo il mantra di Gonzalo Quesada dopo aver annunciato il 15 che entrerà in campo domani alle 16,10 al Pierre Mauroy di Lilla. Basta leggere la formazione ed accorgersi che il solo cambi ... tuttosport.com

Bari, l’Istituto Marco Polo ricorda Davide Capuozzo nel giorno del suo 18° compleanno Oggi avrebbe compiuto 18 anni Davide Capuozzo, il giovane scomparso tragicamente un mese fa a Mungivacca. L’Istituto Marco Polo di Bari ha voluto celebrarlo con un - facebook.com facebook