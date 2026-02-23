Posticipo Serie A Fiorentina-Pisa 1-0

La partita tra Fiorentina e Pisa è stata posticipata a causa di problemi di ordine pubblico nel centro della città. La Fiorentina, che voleva ottenere una vittoria importante per migliorare la classifica, ha comunque trovato il modo di vincere 1-0. La squadra viola ha mostrato determinazione e ha colpito in modo decisivo nel secondo tempo. La gara si conclude con la Fiorentina che si avvicina alle prime posizioni di classifica.

20.28 La Fiorentina vince lo scontro salvezza e aggancia Cremonese e Lecce. Viola col piede sull'acceleratore. Nicolas respinge Ndour, Caracciolo salva su Brescianini. Al 13' Kean raccoglie il rimpallo sul tiro di Ndour e insacca De Gea decisivo su Loyola,Kean di testa non colpisce bene. La ripresa si apre con la punizione di Fagioli respinta da Nicolas. Poi esce il Pisa.Ranieri chiude Meister dopo un errore di Fagioli. Dodo anticipa di un soffio Moreo. Viola in ripartenza. Nicolas reattivo sui tiri dal limite di Kean e Ndour. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Serie A, posticipo Pisa-Parma 0-1 Risultati serie A, Pisa aggancia Verona e Fiorentina in codaDopo la ventunesima giornata di Serie A, Pisa si trova in una posizione di classifica che lo avvicina a Verona e Fiorentina. Pisa - Fiorentina 0-0 Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: La Roma fa suo il big match con l’Inter e la manda a -6, Juventus frenata dalla Ternana, vince la Fiorentina; Serie A: Cagliari-Lecce 0-2, Napoli-Roma 2-2, Inter-Juve 3-2: nerazzurri a +8 dai rossoneri - Aggiornamento del 17 Febbraio delle ore 04:44; Serie A Women 2025/26: il calendario delle nerazzurre; Lecce, colpo salvezza a Cagliari: Di Francesco a +3 dalla Fiorentina. Posticipo Serie A. La Fiorentina batte 1-0 il Pisa, lo condanna virtualmente alla B e aggancia a 24 punti Lecce e CremonesePrimo tempo di marca viola, in rete con Kean. Nella ripresa meglio gli ospiti schierati da Hiljemark molto offensivi, ma il pari non arriva ... calciocasteddu.it Kean porta la Viola ad agganciare Cremonese e Lecce, per il Pisa è notte fondaLA PARTITA Il primo posticipo della 26ª giornata di Serie A si chiude con il successo della Fiorentina nel delicatissimo derby toscano in zona retrocessione contro il Pisa. I gigliati si impongono 1-0 ... msn.com Il Valdagno ospita il Monza nel posticipo della 16ª giornata di Serie A1 2025/26 x.com Rassegna Stampa - Stasera il posticipo del 26° turno di Serie A tra Bologna e Udinese: nell'undici di partenza scelto da Italiano vedremo Santi Castro, salito in doppia cifra di gol, o Thijs Dallinga, a quota 4 reti e 4 assist stagionali - facebook.com facebook