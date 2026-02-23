Posticipo Serie A Bologna-Udinese 1-0

Il Bologna ha vinto contro l'Udinese grazie a un gol nel secondo tempo. La causa è stata una conclusione precisa di un attaccante al 70’. Nel primo tempo, le due squadre si sono affrontate senza creare molte occasioni, ma nel secondo, il Bologna ha sfruttato un'opportunità per segnare. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, lasciando il Bologna in buona forma. La sfida ha attirato l’attenzione dei tifosi nel tardo pomeriggio.

22.42 Prosegue il buon momento del Bologna che al 'Dall'Ara' piega 1-0 l'Udinese. Primo tempo combattuto, ma latitano le occasioni. I felsinei ci provano coi tiri da fuori di Pobega e Castro, tra i friulani attivo Zaniolo. Nella ripresa subito doppia chance rossoblù: ma Okoye ipnotizza Orsolini e Zemura, con un incredibile intervento sulla linea, salva su Rowe. Al limite finisce giù Castro, al Var la punizione diventa rigore. Dal dischetto trasforma Bernardeschi (75'). L'Udinese prova a reagire, ma il risultato non cambia più, 1-0.