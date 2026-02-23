Post ciclone Mascali interventi a Sant' Anna e Fondachello

Il ciclone Mascali ha causato danni alle strutture lungo il litorale ionico, spingendo le autorità a intervenire rapidamente a Sant'Anna e Fondachello. Le mareggiate hanno devastato alcune spiagge e danneggiato le barriere protettive, lasciando molte zone senza protezione. Operai e volontari stanno lavorando per riparare i danni e tutelare le aree più colpite. La ripresa delle attività marine si fa attendere ancora qualche giorno.

Dopo le ferite profonde inferte dalle mareggiate del ciclone Harry, il litorale ionico prova finalmente a cambiare volto. Sono entrati nel vivo gli interventi straordinari di messa in sicurezza programmati dall'amministrazione di Mascali per il ripristino del lungomare che congiunge Sant'Anna a Fondachello, segnando l'inizio di una "fase due" dei lavori. Se nelle scorse settimane il focus era stato il borgo di Fondachello, le ruspe e le squadre degli operai si sono spostate nell'area di Sant'Anna per restituire decoro e, soprattutto, incolumità a residenti e passanti. Un’impresa esterna, incaricata dal Comune, è impegnata nella rimozione dei massicci cumuli di detriti misti a rifiuti che le mareggiate avevano depositato lungo la via Spiaggia (lungomare). 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Ciclone Harry, al via le richieste di risarcimento danni a Sant'Anna e Fondachello di MascaliDopo il passaggio del ciclone Harry, il Comune di Mascali ha iniziato a ricevere le prime richieste di risarcimento. Danni da maltempo, lavori in corso a Fondachello e Sant'AnnaA meno di tre settimane dal passaggio del ciclone Harry, le frazioni di Fondachello e Sant’Anna continuano a ricevere interventi di messa in sicurezza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Mascali, interventi post ciclone a Fondachello e Sant’AnnaA poco meno di tre settimane dal passaggio del devastante ciclone Harry, nelle frazioni marinare di Fondachello e Sant’Anna proseguono incessanti gli interventi di messa in sicurezza. Al termine di [… ... blogsicilia.it Ciclone Harry, interventi no stop a Fondachello e Sant’AnnaNon si arrestano gli interventi dedicati alla messa in sicurezza delle località distrutte dal ciclone Harry, Fondachello e Sant'Anna ... newsicilia.it Allestimento percorso di Quaresima 2026 Chiesa di Sant'Anna in Sala Consilina - facebook.com facebook Studiare medicina e chirurgia al Sant’Anna, 10 febbraio 2026, giornata di orientamento per tutti i licei italiani x.com