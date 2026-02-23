Possiamo ascoltare gli audio di Atalanta-Napoli così come quello dell’espulsione di Bastoni? Sennò è semi Open Var

L’audio dell’incidente tra Atalanta e Napoli è stato reso disponibile, evidenziando le comunicazioni tra gli arbitri e il VAR. La causa principale riguarda la trasparenza delle decisioni, che molti ritengono ancora troppo soggetta a interpretazioni. La richiesta di ascoltare anche le conversazioni sull’espulsione di Bastoni nasce dall’esigenza di chiarire eventuali dubbi. La trasmissione mantiene un atteggiamento critico verso la gestione delle immagini e delle audio registrazioni.

Open Var è un’operazione trasparenza o è un’operazione paraguru? Chi segue la trasmissione con costanza fideistica, propende nettamente per la seconda ipotesi. Di settimana in settimana, il prescelto di turno (che sia Rocchi o, più spesso, un suo messaggero) procede per approssimazioni successive al regolamento e al protocollo. Un correttivo di qua, un’ammaccatina di là e si trova sempre lo stratagemma per chiudere il cerchio. Una volta ci spiegano che il Var deve intervenire solo e soltanto di chiaro ed evidente errore; la volta successiva, però, ci si trova in una dimensione orwelliana in cui questa frase non è mai stata detta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Open Var, De Marco ammette l’errore in Inter Juve: «L’espulsione di Kalulu è uno sbaglio, la simulazione di Bastoni…»Andrea De Marco, responsabile delle relazioni con i club per la FIGC, ha riconosciuto un errore nell’arbitraggio di Inter-Juventus.

Leggi anche: Open Var non è open: tiene spento il microfono di La Penna, non si sente che si è detto col Var su Kalulu e Bastoni

Polemiche e discussioni hanno animato il post-gara di Atalanta-Napoli per il gol annullato a Gutierrez all’inizio del secondo tempo. Perché il check del VAR è stato velocissimo e l’arbitro Chiffi non è stato mandato al video a rivedere l’azione: https://fanpa.ge/Y - facebook.com facebook

