Posizioni economiche ATA | sessioni suppletive anche per altri casi gravi Il Ministero darà indicazioni agli USR

Il Ministero ha deciso di aprire sessioni suppletive per l’assegnazione delle posizioni economiche degli ATA, a causa di casi gravi che richiedono un’attenzione immediata. Le prove si tengono dal 20 febbraio e dureranno fino al 27, coinvolgendo personale che non ha potuto partecipare nelle date iniziali. Le istruzioni saranno inviate agli Uffici scolastici regionali per garantire una procedura più equa e trasparente.

