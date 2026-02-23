Porto Santa Venere | la libertà negata nel romanzo storico di Alessandro Di Renzo

Alessandro Di Renzo ha scritto un romanzo storico ambientato nel porto di Santa Venere nel I secolo a.C., evidenziando come la repressione di Silla abbia colpito anche questa regione. La narrazione descrive le difficoltà di un gruppo di abitanti che cerca di mantenere la propria autonomia di fronte alle imposizioni del dittatore romano. La storia si concentra sulle scelte di personaggi che lottano per conservare la libertà in un periodo di oppressione.

Calabria, I secolo a.C. – In un piccolo borgo calabrese, all’ombra della minaccia del dittatore Silla, la libertà diventa un bene fragile e prezioso. È in questo contesto che si muove Porto Santa Venere, protagonista del nuovo romanzo storico di Alessandro Di Renzo, in cui il vuoto diventa la migliore difesa e il tradimento l’unica fine possibile. Sotto la guida enigmatica di Varg e con la determinazione di Iulia, gli abitanti imparano a rendersi inafferrabili: rispondono alle legioni romane con l’assenza, cancellando tracce e trasformando il borgo in una “fortezza invisibile”. Ma la minaccia più pericolosa non viene dall’esterno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

