Pomarance | allarme per rifiuti tossici nella discarica del Bulera

Il Comune di Pomarance ha scoperto che nella discarica del Bulera sono stati rinvenuti rifiuti tossici, causando forte preoccupazione tra i cittadini. La scoperta è avvenuta durante un'operazione di controllo ambientale, dopo che numerosi residenti avevano segnalato cattivi odori e sversamenti sospetti. La presenza di materiali pericolosi ha scatenato un acceso dibattito politico, con le opposizioni che chiedono chiarimenti urgenti alle autorità. La situazione resta sotto stretta osservazione.