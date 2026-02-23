Pomarance | allarme per rifiuti tossici nella discarica del Bulera
Il Comune di Pomarance ha scoperto che nella discarica del Bulera sono stati rinvenuti rifiuti tossici, causando forte preoccupazione tra i cittadini. La scoperta è avvenuta durante un'operazione di controllo ambientale, dopo che numerosi residenti avevano segnalato cattivi odori e sversamenti sospetti. La presenza di materiali pericolosi ha scatenato un acceso dibattito politico, con le opposizioni che chiedono chiarimenti urgenti alle autorità. La situazione resta sotto stretta osservazione.
La discarica del Bulera e la battaglia politica a Pomarance. Pomarance è al centro di una disputa politica dopo l’approvazione, durante il Consiglio Comunale del 12 febbraio, di un protocollo di intesa sulla gestione della discarica del Bulera. La decisione, osteggiata dal gruppo di opposizione Patto Comune con Leonardo Fedeli, permette l’immissione di rifiuti pericolosi di varie categorie, tra cui irritanti, nocivi, tossici, cancerogeni e teratogeni, provenienti da tutto il territorio nazionale. La minoranza teme gravi ripercussioni sulla salute pubblica e sull’ambiente, trasformando Pomarance in un polo nazionale per lo smaltimento di rifiuti pericolosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Pomarance, 'Patto Comune con Leonardo Fedeli' dice no ai rifiuti pericolosi alla discarica del BuleraIl gruppo di opposizione a Pomarance denuncia che il nuovo protocollo permette di portare rifiuti pericolosi alla discarica del Bulera, provenienti da tutta Italia.
Arriva a Bruxelles il caso della discarica di rifiuti tossici vicino al fiume Bacchiglione. Da cui arriva l’acqua per Padova e VicenzaA Bruxelles si segnala il caso di una discarica di rifiuti tossici situata nelle vicinanze del fiume Bacchiglione, fonte di acqua per Padova e Vicenza.
