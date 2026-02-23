Polonia | cittadino bielorusso arrestato con l' accusa di spionaggio

Da iltempo.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino bielorusso è stato arrestato in Polonia con l'accusa di spionaggio per conto dell'intelligence militare di Minsk. La polizia ha scoperto che l’uomo aveva tentato di raccogliere informazioni militari e consegnarle ai servizi segreti bielorussi. Durante l’arresto, sono stati trovati documenti riservati e dispositivi elettronici sospetti. Le autorità polacche stanno indagando sui dettagli di questa operazione clandestina. La notizia ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza regionale.
polonia cittadino bielorusso arrestato con l accusa di spionaggio
© Iltempo.it - Polonia: cittadino bielorusso arrestato con l'accusa di spionaggio

Varsavia, 23 feb. (Adnkronos) - Un cittadino bielorusso è stato arrestato in Polonia con l'accusa di spionaggio per conto dell'intelligence militare di Minsk. I procuratori polacchi hanno riferito che l'arrestato, identificato come "Pavlov", rischia fino a 5 anni di carcere per aver raccolto informazioni di intelligence in Polonia, Germania e Lituania, tutti Paesi membri della Nato. Secondo i procuratori, "Pavlov" ha condotto attività di sorveglianza su "infrastrutture critiche, tra cui importanti strutture di sicurezza della Polonia e della Nato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Spionaggio all’ombra della guerra: così Kiev smaschera una rete del KGB bielorussoLe autorità ucraine hanno smantellato una rete di spionaggio proveniente dalla Bielorussia.

Leggi anche: Mo: arrestato israeliano per spionaggio a favore dell'Iran

Runaway Saboteurs! Warsaw Accuses Moscow Amid Rail Chaos

Video Runaway Saboteurs! Warsaw Accuses Moscow Amid Rail Chaos

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.