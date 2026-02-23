Polonia | cittadino bielorusso arrestato con l' accusa di spionaggio
Un cittadino bielorusso è stato arrestato in Polonia con l'accusa di spionaggio per conto dell'intelligence militare di Minsk. La polizia ha scoperto che l’uomo aveva tentato di raccogliere informazioni militari e consegnarle ai servizi segreti bielorussi. Durante l’arresto, sono stati trovati documenti riservati e dispositivi elettronici sospetti. Le autorità polacche stanno indagando sui dettagli di questa operazione clandestina. La notizia ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza regionale.
Varsavia, 23 feb. (Adnkronos) - Un cittadino bielorusso è stato arrestato in Polonia con l'accusa di spionaggio per conto dell'intelligence militare di Minsk. I procuratori polacchi hanno riferito che l'arrestato, identificato come "Pavlov", rischia fino a 5 anni di carcere per aver raccolto informazioni di intelligence in Polonia, Germania e Lituania, tutti Paesi membri della Nato. Secondo i procuratori, "Pavlov" ha condotto attività di sorveglianza su "infrastrutture critiche, tra cui importanti strutture di sicurezza della Polonia e della Nato". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Spionaggio all’ombra della guerra: così Kiev smaschera una rete del KGB bielorussoLe autorità ucraine hanno smantellato una rete di spionaggio proveniente dalla Bielorussia.
Leggi anche: Mo: arrestato israeliano per spionaggio a favore dell'Iran
Runaway Saboteurs! Warsaw Accuses Moscow Amid Rail Chaos
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Un’indagine della Polizia assicura alla giustizia un cittadino polacco armato di coltello e mazza da baseball. Per l'uomo è scattato il divieto di ritorno nel comune per tre anni - facebook.com facebook