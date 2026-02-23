Polonia | cittadino bielorusso arrestato con l' accusa di spionaggio

Un cittadino bielorusso è stato arrestato in Polonia con l'accusa di spionaggio per conto dell'intelligence militare di Minsk. La polizia ha scoperto che l’uomo aveva tentato di raccogliere informazioni militari e consegnarle ai servizi segreti bielorussi. Durante l’arresto, sono stati trovati documenti riservati e dispositivi elettronici sospetti. Le autorità polacche stanno indagando sui dettagli di questa operazione clandestina. La notizia ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza regionale.