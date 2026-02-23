Poliziotto fermato per omicidio Piantedosi | Da polizia rigore e fedeltà alla legge

Un poliziotto è stato fermato con l’accusa di aver ucciso un uomo a Rogoredo. La causa dell’arresto riguarda un sospetto di omicidio volontario, legato a un episodio avvenuto il 26 gennaio. La notizia ha suscitato reazioni da parte delle forze dell’ordine, che ribadiscono l’impegno a mantenere il rigore e la fedeltà alla legge. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini ancora in corso.

Le reazioni politiche dopo il fermo dell'assistente capo Carmelo Cinturrino. Salvini: "Sempre con le forze dell'ordine, in questo caso evidentemente c'era qualcosa che non andava" Non si fanno attendere le reazioni politiche al fermo dell'assistente capo Carmelo Cinturrino, il poliziotto indagato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio a Rogoredo. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in mattinata, ha ringraziato la questura milanese “per il lavoro svolto con la procura della repubblica, che ha consentito di fare chiarezza su quanto accaduto a Rogoredo”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto Cinturrino fermato per omicidio volontario. «L'arma messa dopo accanto alla vittima» Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, perché un poliziotto ha sparato e l’ha colpito.

Omicidio Rogoredo, fermato il poliziotto CinturrinoCarmelo Cinturrino, assistente capo di Polizia, è stato fermato per aver ucciso Abderrahim Mansouri il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Chi è Carmelo Cinturrino, l'agente indagato per l'omicidio di Rogoredo; Altri quattro poliziotti sono indagati per l’omicidio di Abderrahim Mansouri; Canosa di Puglia, forza un posto di blocco e investe un poliziotto: arrestato un 26enne; Chi è Carmelo Cinturrino, l’agente ‘Luca’: dal pizzo alla protezione ai pusher, dagli arresti disinvolti allo sparo in testa a Zack.

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: l'accusa è di omicidio volontarioDue svolte investigative: la Procura di Milano dispone il fermo di un agente per la morte nel boschetto di Rogoredo e a Foggia scatta l'arresto per omicidio premeditato legato all'incidente di San Sev ... notizie.it

Fermato il poliziotto che ha ucciso lo spacciatore a Rogoredo: Cinturrino è accusato di omicidio volontarioIl fermo dell'assistente capo di Polizia è stato disposto dalla Procura: l'accusa è di omicidio volontario. Le indagini hanno scoperto che ha messo una pistola vicino al corpo dello spacciatore dopo a ... dire.it

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher di Rogoredo. Il pm: «C'è il rischio che uccida ancora» - facebook.com facebook

Matteo Salvini, sull’omicidio di Rogoredo, diceva di stare “con il poliziotto senza se e senza ma”. Giorgia Meloni parlava di “doppiopesismo di certa parte della magistratura”. Oggi il poliziotto è stato fermato per omicidio volontario. Forse qualche “se” e qualche x.com