Poliziotto fermato per omicidio il questore Megale | Sconti a nessuno | dobbiamo contrastare le mele marce

Carmelo Cinturrino, agente del commissariato Mecenate, è stato arrestato per aver ucciso Abderrahim Mansouri, dopo che le indagini hanno collegato il suo ruolo all’omicidio. La decisione di fermarlo deriva dalle risultanze investigative che hanno evidenziato un suo coinvolgimento diretto. Il questore Megale ha affermato che nessuno sarà risparmiato dalla giustizia, sottolineando l’impegno contro comportamenti illeciti tra le forze dell’ordine. L’indagine prosegue per chiarire ogni dettaglio sull’accaduto.

Le parole del questore Bruno Megale a seguito del fermo di Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di omicidio volontario per aver sparato e ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo Carmelo Cinturrino, il poliziotto del commissariato Mecenate, indagato per omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Il provvedimento è stato eseguito lunedì mattina e l'assistente capo della polizia di Stato è stato fermato nel parcheggio del commissariato, prima dell'inizio del turno di lavoro. La svolta è arrivata a seguito dei nuovi elementi emersi nell'inchiesta sulla sparatoria dello scorso 26 gennaio condotta dalla Squadra mobile della questura di Milano e coordinata dal procuratore capo Marcello Viola e dal pubblico ministero Giovanni Tarzia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Pusher ucciso a Rogoredo, il poliziotto accusato di omicidio: “Ho sparato per paura”. Piantedosi: “Non faremo sconti a nessuno”Il poliziotto che ha sparato a Rogoredo ha affermato di aver agito per paura, causando la morte di un giovane.

Dal ring ai selfie nei commissariati. Il campione in affari con le mele marce della poliziaDa campione mondiale di kick boxing a coinvolgimenti controversi con alcune figure delle forze di polizia.

Rogoredo, il questore Megale sul poliziotto arrestato: Siamo in grado di contrastare le mele marce

