Poliziotto fermato | omicidio a Rogoredo pistola a salve e indagini

Un poliziotto è stato fermato con l’accusa di aver ucciso un uomo a Rogoredo, dopo che è emerso che aveva usato una pistola a salve durante l’episodio. Le indagini hanno portato alla sua identificazione e al suo arresto, sostenendo che il suo intervento abbia causato la morte. La vicenda ha suscitato grande attenzione in città e ha portato a un approfondimento sulla condotta delle forze dell’ordine. Le autorità continuano a investigare sui dettagli dell’accaduto.

Un poliziotto fermato per omicidio: il caso che scuote Milano. Un assistente capo della polizia di Milano è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario per la morte di un pusher avvenuta lo scorso gennaio. L’episodio, avvenuto al boschetto di Rogoredo, ha scatenato un’indagine approfondita che ha portato alla decisione della Procura di Milano. Il 26 gennaio scorso, Abderrahim Mansouri, 28 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola durante un controllo antidroga. Carmelo Cinturrino, in servizio al commissariato Mecenate, ha sostenuto di aver agito in legittima difesa, affermando che Mansouri impugnasse un’arma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

«Sulla pistola c'è solo il Dna dell'agente»

Ucciso a Rogoredo da un poliziotto, perché sulla pistola a salve che avrebbe impugnato Mansouri non ci sono impronteUn giovane è stato ucciso a Rogoredo da un poliziotto durante un intervento.

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher

