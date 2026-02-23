Poliziotto arrestato | omicidio e droga scandalo a Rogoredo

Un poliziotto è stato arrestato per aver ucciso una persona e aver trafficato droga a Rogoredo. La sua azione ha scatenato indignazione tra i residenti e sollevato dubbi sulla correttezza delle forze dell’ordine nella zona. Le indagini confermano che l’uomo aveva un ruolo attivo nel crimine organizzato locale. La vicenda ha alimentato discussioni sulla sicurezza e sulla fiducia nelle istituzioni pubbliche. La comunità aspetta ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Rogoredo: il caso che scuote la fiducia nelle istituzioni e divide la politica. Un agente di polizia accusato di omicidio volontario e coinvolgimento nello spaccio di droga. Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia di Stato, è stato fermato dalla Procura di Milano per l’omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, noto boschetto della droga. La vicenda ha scatenato una reazione a catena, con la premier Giorgia Meloni che parla di sgomento e di un tradimento nei confronti della Nazione se le ipotesi degli inquirenti venissero confermate. Il caso solleva interrogativi profondi sul ruolo e la responsabilità delle forze dell’ordine, mettendo a dura prova la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Omicidio pusher di Rogoredo, gli spacciatori: "Il poliziotto ci chiedeva soldi e droga"Un pusher di Rogoredo è stato ucciso, e i sospetti degli spacciatori puntano a un poliziotto che avrebbe chiesto denaro e droga.

Omicidio pusher Rogoredo, amici della vittima: “Dal poliziotto richieste quotidiane di denaro e droga”Gli amici della vittima affermano che un poliziotto chiedeva ogni giorno denaro e droga, collegando queste richieste alla morte del pusher di 28 anni ucciso il 26 gennaio nel bosco di Rogoredo.

