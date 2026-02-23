Polizia dispiegata in via Pirandello | tensioni al cantiere del nuovo museo

La polizia ha schierato agenti in via Pirandello dopo che un gruppo di operai ha bloccato l'accesso al cantiere del nuovo museo dei bambini, protestando contro i ritardi nelle consegne dei materiali. Le tensioni sono aumentate quando alcuni manifestanti hanno tentato di entrare nel sito, chiedendo risposte sulle tempistiche di realizzazione. Le forze dell’ordine cercano di mantenere l’ordine mentre il gruppo di lavoratori insiste per un confronto diretto con i responsabili del progetto.

Attivisti presenti allo scattare dei lavori. Sul posto anche le forze dell'ordine con diverse camionette già da questa mattina all'alba Tensione attorno all'area dove è prevista la costruzione del museo dei bambini e delle bambine, nella zona periferica del Pilastro. Dalle prime ore di questa mattina, lunedì 23 febbraio, gli attivisti del comitato Mu.Basta si sono presentati al cantiere presso il parco Mitilini-Moneta-Stefanini, già presidiato dalle forze dell'ordine. Pare che uno dei manifestanti sia stato fermato e portato in questura. Gli attivisti stanno crescendo di numero e “armati” di fischietti e pentole cercano di fermare l'abbattimento degli alberi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Museo del mare, nuovo sopralluogo al cantiere: presente anche il presidente RizzoIl presidente Rizzo ha visitato il cantiere del Museo del Mare, il centro dedicato alle culture del Mediterraneo a Reggio Calabria, che sarà intitolato a Gianni Versace.

Battaglia in visita al cantiere del Museo del Mare: "Sarà parte integrante dello skyline di Reggio"Domenico Battaglia, insieme all’assessore Carmelo Romeo e al capo di gabinetto Antonio Ruvolo, ha fatto un sopralluogo nel cantiere del Museo del Mare.

