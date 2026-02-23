Polestar amplia la propria gamma | quattro nuovi modelli entro il 2028

Polestar amplia la propria offerta dopo aver deciso di lanciare quattro nuovi modelli entro il 2028, puntando a rafforzare la presenza nel segmento delle auto elettriche di alta gamma. La casa svedese ha programmato il rinnovamento di Polestar 5 e Polestar 4 entro il 2026, mentre nel 2027 arriverà una versione aggiornata di Polestar 2. La strategia mira a conquistare nuovi clienti e aumentare la competitività sul mercato globale.

Polestar va all'attacco. Il marchio svedese produttore di auto elettriche ad alte prestazioni ha infatti annunciato, a Göteborg nella giornata di mercoledì 18 febbraio, che la propria gamma si amplierà sempre più, con l'arrivo di quattro nuovi modelli da qui al 2028. La prima novità del brand, di proprietà del gruppo cinese Geely, in ordine di tempo sarà la Polestar 5, la grand tourer a quattro ruote già presentata nel 2025, con consegne attese dall'estate del 2026. Sempre nel corso di quest'anno, arriverà anche una nuova variante della Polestar 4, basata sulla stessa tecnologia dell'attuale generazione, con consegne attese nel quarto trimestre del 2026.