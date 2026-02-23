Poggibonsi di ferro! Trionfa in dieci La firma ce la mette il solito Boriosi
Poggibonsi conquista una vittoria decisiva grazie alla rete di Boriosi, che decide il risultato contro San Donato T. La squadra ospite si difende con tenacia, ma subisce il gol nel secondo tempo. La partita si anima nel finale, quando Poggibonsi mantiene il vantaggio con una difesa compatta. Il successo arriva dopo una prestazione determinata e intensa, che permette ai toscani di ottenere tre punti importanti in classifica. La sfida si chiude con il risultato di 1-0.
SAN DONATO T. 0 POGGIBONSI 1 SAN DONATO T. (3-5-2): Neri, Morelli, Pecchia, Calonaci (60’ Sardilli), Croce, Alfani (78’ Morina), Torrini, Nardella, Ciravegna (45’ Lomangino), Rotondo (68’ Perugi), Mignani (60’ Ronci) Allenatore Bonuccelli. POGGIBONSI (3-4-2-1): Bertini, Borghi, Valenti, Boriosi, Masini (75’ Ndiaye), Rodio, Ciacci (68’ Shenaj), Martucci, Salto Lomba, Borri, Gerbino (75’ Cardoselli). Allenatore Alderotti. Arbitro Maione di Ercolano. Rete: 38’ Boriosi. Note – Espulso 62’ Martucci (per doppia ammonizione). Ammoniti: Magnani, Lomangino. Angoli 1-2. TAVARNELLE – Preziosa vittoria di misura per il Poggibonsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio serie D. Poggibonsi, il ruggito di Boriosi: "Al lavoro per la salvezza»Matteo Boriosi ha segnato il gol decisivo contro il Foligno, dimostrando il suo ruolo fondamentale per il Poggibonsi.
Impresa del Poggibonsi! Foligno in ginocchio. Decisivo il bel colpo di testa di bomber BoriosiIl Poggibonsi ha vinto contro il Foligno grazie alla rete di Boriosi, che ha sfruttato un cross al centro dell’area per mettere a segno il gol decisivo.
