Poggibonsi di ferro! Trionfa in dieci La firma ce la mette il solito Boriosi

Da sport.quotidiano.net 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poggibonsi conquista una vittoria decisiva grazie alla rete di Boriosi, che decide il risultato contro San Donato T. La squadra ospite si difende con tenacia, ma subisce il gol nel secondo tempo. La partita si anima nel finale, quando Poggibonsi mantiene il vantaggio con una difesa compatta. Il successo arriva dopo una prestazione determinata e intensa, che permette ai toscani di ottenere tre punti importanti in classifica. La sfida si chiude con il risultato di 1-0.
SAN DONATO T. 0 POGGIBONSI 1 SAN DONATO T. (3-5-2): Neri, Morelli, Pecchia, Calonaci (60’ Sardilli), Croce, Alfani (78’ Morina), Torrini, Nardella, Ciravegna (45’ Lomangino), Rotondo (68’ Perugi), Mignani (60’ Ronci) Allenatore Bonuccelli. POGGIBONSI (3-4-2-1): Bertini, Borghi, Valenti, Boriosi, Masini (75’ Ndiaye), Rodio, Ciacci (68’ Shenaj), Martucci, Salto Lomba, Borri, Gerbino (75’ Cardoselli). Allenatore Alderotti. Arbitro Maione di Ercolano. Rete: 38’ Boriosi. Note – Espulso 62’ Martucci (per doppia ammonizione). Ammoniti: Magnani, Lomangino. Angoli 1-2. TAVARNELLE – Preziosa vittoria di misura per il Poggibonsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

