podziemski firma la vittoria dei warriors contro i nuggets

Podziemski ha segnato il canestro decisivo che ha portato i Warriors alla vittoria contro i Nuggets. La partita si è accesa negli ultimi minuti, con i Warriors che hanno aumentato l’intensità per conquistare il risultato. I Nuggets hanno tentato di reagire, ma la determinazione dei padroni di casa ha fatto la differenza. La sfida si è conclusa con un punteggio stretto e un finale emozionante. La vittoria si è decisa negli ultimi secondi.

Una serata intensa al Chase Center mette a confronto due squadre competitive: Warriors e Nuggets. L’epilogo della partita è firmato da una chiusura incisiva di Brandin Podziemski, capace di imprimere un ritmo decisivo negli ultimi minuti e di guidare Golden State alla vittoria finale per 128-117. Il cambio di passo arriva da un finale potentissimo, che definisce il punteggio e chiude ogni tentativo di rientro avversario. Podziemski conclude con 18 punti, accompagnati da 15 rimbalzi e 9 assist, tirando 716 dal campo. La sua dinamica finale permette di guidare la chiusura sul punteggio di 19-8, spegnendo la rimonta dei Nuggets e assicurando ai Warriors un controllo crescente della gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

