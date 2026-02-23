playstation plus essential un leak ha svelato il primo gioco di marzo 2026

Un leak ha rivelato che il primo gioco di marzo 2026 per PlayStation Plus Essential potrebbe essere un titolo molto atteso dai giocatori. La fuga di notizie indica che Sony ha scelto di includere un classico rivisitato, già annunciato in passato. La notizia ha subito fatto discutere tra gli appassionati, curiosi di scoprire se si tratti di una scelta definitiva o solo di un’indicazione. La data di uscita rimane ancora da confermare.

Un leak anticipa quello che potrebbe essere il primo grande titolo di PlayStation Plus Essential per marzo 2026. Secondo quanto riportato dall’insider billbil-kun, fonte ritenuta molto affidabile negli ultimi anni per quanto riguarda anticipazioni su PS Plus e promozioni videoludiche, il gioco di punta del prossimo mese sarà PGA Tour 2K25. L’annuncio ufficiale da parte di Sony è atteso per il pomeriggio di mercoledì 25 febbraio, qualora venga rispettato il consueto calendario comunicativo. Tuttavia, l’indiscrezione sta già delineando il quadro dell’offerta imminente. Stando alle informazioni condivise sulle pagine di Dealabs, PGA Tour 2K25 — simulatore di golf sviluppato da HB Studios e pubblicato da 2K (Take-Two Interactive) — rappresenterebbe il titolo “più importante” della selezione di marzo dal punto di vista strategico. 🔗 Leggi su Game-experience.it

PlayStation Plus Essential, un leak ha svelato il primo gioco di Febbraio 2026Un nuovo leak ha rivelato il primo gioco di febbraio 2026 per PlayStation Plus Essential.

PlayStation Plus Extra, un leak ha svelato i primi giochi di febbraio 2026Un leak ha anticipato i possibili titoli di febbraio 2026 per PlayStation Plus Extra.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: PlayStation Plus Premium in sconto a un prezzo assurdo per il Capodanno Cinese; I giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio sono disponibili, c'è anche Marvel's Spider-Man 2; PlayStation Plus: nuova promo per 12 mesi in occasione del Capodanno Cinese; Giochi PS Plus Marzo 2026: rumor e anticipazioni.

PlayStation Plus: l'annuncio dei giochi Essential di marzo è vicinissimo, ecco quando ci saràCome da tradizione, possiamo intanto riferire la tempistica prevista per quanto riguarda l'annuncio dei giochi gratis di PlayStation Plus del mese di marzo, in base allo standard. multiplayer.it

Il gioco di punta di PS Plus Essential di marzo 2026 è stato svelato da un leakUn nuovo leak, del solito billbil-kun, ha svelato qual è il videogioco di punta di PS Plus Essential per il mese di marzo 2026. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare mercoledì. multiplayer.it

Everyeye.it - L'insider billbil-kun precede l'annuncio dei nuovi videogiochi PS Plus indicando uno dei titoli che saranno disponibili a marzo su PS5 https://www.everyeye.it/notizie/playstation-plus-essential-noto-insider-svela-videogioco-marzo-861384.htmlu - facebook.com facebook

PlayStation Plus Premium: annunciato il primo gioco di marzo 2026 x.com