Pisilli da oggetto misterioso a arma segreta | il 12° uomo di Gasperini

Il cambio di ruolo di Pisilli, da giovane poco conosciuto a elemento chiave, deriva dalla necessità di Gasperini di rafforzare il centrocampo. La sua presenza ha portato maggiore dinamismo e controllo in partita, contribuendo a mantenere il ritmo richiesto dall’allenatore. Con questa mossa, il tecnico sostiene un reparto spesso criticato, inserendo un elemento che ha saputo rispondere alle aspettative. La sua prestazione si inserisce in un quadro più ampio di strategie tattiche.

Il 3-0 della Roma sulla Cremonese racconta una partita comoda nel risultato e feroce nei dettagli. Perché anche quando la gara scivola dalla parte giusta, il calcio di Gian Piero Gasperini non smette di chiedere intensità, tempi, letture. Ed è lì che si vede chi è davvero pronto. Tra i volti che più restano addosso, oltre ai marcatori, c’è quello di Niccolò Pisilli: non per un lampo isolato, ma per la sensazione, sempre più concreta, di essere diventato l’uomo che entra e cambia il peso specifico dei minuti. Dal mistero alla necessità. All’inizio, attorno a Pisilli, aleggiava una domanda quasi ingiusta: perché così poco spazio? Perché quella presenza intermittente, quel profilo lasciato in controluce? Eppure, col passare delle settimane, la risposta si è fatta meno emotiva e più tattica: non era un ragazzo “sparito”, era un ragazzo protetto, tenuto in incubazione dentro un sistema che non ammette improvvisazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, l’arma segreta di Gasperini è Pisilli: il “tuttofare” pronto a sfidare il NapoliA Trigoria, Niccolò Pisilli si fa notare sempre di più.

