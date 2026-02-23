Piombino tra emergenza e scelte strutturali | il rigassificatore divide

Il governo ha deciso di prolungare l’utilizzo della nave rigassificatrice a Piombino, per rispondere alla crisi energetica. Questa scelta ha suscitato proteste tra i residenti, che temono rischi ambientali e danni economici. Le autorità sostengono che l’impianto è essenziale per l’approvvigionamento, mentre i cittadini chiedono alternative più sicure. La decisione ha diviso l’opinione pubblica e alimenta il dibattito sulla gestione del porto. La questione rimane aperta, con molte opinioni ancora da ascoltare.

Il futuro del rigassificatore di Piombino: tra emergenza e scelte strutturali. La Camera ha respinto l’ordine del giorno del Partito Democratico che chiedeva di escludere la proroga della nave rigassificatrice nel porto di Piombino e di garantire compensazioni per la comunità locale. La decisione, annunciata dai deputati Emiliano Fossi, Marco Simiani e Laura Boldrini, ha acceso un dibattito politico sul futuro energetico del Paese e sulle ricadute per la città toscana. Il rigassificatore, inizialmente previsto come soluzione temporanea per far fronte all’emergenza energetica, rischia ora di diventare una presenza strutturale senza adeguate garanzie per il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rigassificatore Piombino | Scontro tra Regioni, Giani: "Nessuna proroga finché sarò commissario". Bucci: "No al ricollocamento a Vado Ligure".Il progetto del rigassificatore di Piombino è al centro di un acceso confronto tra le Regioni, con Giani che annuncia nessuna proroga finché sarà commissario e Bucci che si oppone al ricollocamento a Vado Ligure.

Argomenti discussi: L'Italia che frana, da Niscemi a Firenze. Il punto con Aldo Piombino e Tommaso Beni; Ecco il nuovo piano comunale di Protezione civile. C'è anche il rigassificatore

Il rigassificatore resterà a Piombino, il ministro: «Non c’è alternativa»Pichetto Fratin a Saturnia da Vespa: «L’opposizione alla nave? È la moda dei comitati. Vedremo nei prossimi mesi il percorso» ... corrierefiorentino.corriere.it

Un cadavere in mare tra Piombino e l’Elba: intervento della Guardia CostieraPiombino (Livorno), 17 giugno 2025 – I resti di un corpo umano sono stati recuperati nei giorni scorsi dalla capitaneria di Piombino (Livorno) nel tratto di mare compreso tra gli isolotti di Cerboli e ... lanazione.it

Nel Milleproroghe la destra ha provato a fare un colpo di mano: un emendamento che avrebbe aperto alla permanenza del rigassificatore nel porto di Piombino. Un blitz senza confronto, senza rispetto per la città, senza garanzie. È stato fermato grazie al pres - facebook.com facebook