Pioggia e nubi | allarme per Apuane e Versilia ma ecco le sorprese

La forte pioggia ha investito le Apuane e la Versilia, causando allagamenti e disagi alle strade. Le intense precipitazioni sono state provocate da un fronte temporalesco proveniente dal nord Italia. Le autorità hanno già emesso allerte e raccomandano prudenza agli automobilisti. Le previsioni indicano che il maltempo potrebbe durare fino a metà settimana, lasciando prevedere ulteriori problemi nelle zone più colpite. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Lunedì 23 febbraio 2026 si preannuncia grigio sulla provincia apuana, con nuvole che faranno da padrone per gran parte della giornata. La mattinata e il primo pomeriggio vedranno una copertura nuvolosa bassa e compatta, con possibili brevi pioviggini, soprattutto in prossimità delle Apuane e sull’Alta Versilia. La situazione dovrebbe migliorare verso sera, con un graduale diradamento delle nuvole e possibili schiarite. Le temperature minime sono attese in sensibile aumento, mentre quelle massime subiranno un calo a causa della maggiore copertura nuvolosa. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, con locali rinforzi lungo il litorale e i crinali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Stop al freddo sull’Italia: temperature in rialzo, ma tornano nubi e qualche pioggiaLe condizioni meteorologiche in Italia stanno cambiando: dopo un periodo di freddo intenso, le temperature si stanno progressivamente alzando.

Meteo Napoli, oggi nubi sparse poi torna la pioggia: le previsioniOggi a Napoli il cielo sarà coperto da nuvole sparse, con qualche pioggia che tornerà nel corso della giornata.

Sentire la pioggia prima che arriva, com’è possibile?Il presagio nell’aria: la chimica dei sensi Capita spesso, in una calda giornata estiva o durante un pomeriggio ... veb.it

Meteo Prossime Ore: nubi in aumento e piogge entro sera, i primi segnali della nuova perturbazionePrevisioni meteo prossime ore: la calma prima del fronte La mattinata trascorrerà abbastanza tranquilla su gran parte del Paese, anche se cominceranno a notarsi le classiche velature dovute a nubi alt ... ilmeteo.it

QUALCHE PIOGGIA IN ATTESA DEL VENTO Il radar segnala deboli fenomeni in spostamento verso est. Nel frattempo, via SAT, possiamo notare come le nubi risultino frastagliate sulla parte occidentale sicula: segno tangibile della presenza di forte vento, il q - facebook.com facebook

Buongiorno, nubi irregolari con qualche pioggia locale nella prima parte del giorno. Entra sera, però, si affaccia una nuova intensa perturbazione ad iniziare dal Nord Ovest. Tutti i dettagli sulle vostre località sull'App di #3BMeteo #buongiorno #meteo #previsi x.com