Piobbico firma l’impresa Porto Potenza | gran tris

Piobbico ha vinto la partita contro Porto Potenza grazie a un gol decisivo. La causa è stata la rete realizzata dai padroni di casa nel primo tempo. I giocatori di Piobbico hanno mostrato determinazione e hanno sfruttato un'occasione importante per conquistare i tre punti. La squadra avversaria ha cercato di reagire, ma senza riuscire a superare la difesa avversaria. La sfida si è conclusa con un risultato che premia Piobbico.