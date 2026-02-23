Piobbico firma l’impresa Porto Potenza | gran tris
Piobbico ha vinto la partita contro Porto Potenza grazie a un gol decisivo. La causa è stata la rete realizzata dai padroni di casa nel primo tempo. I giocatori di Piobbico hanno mostrato determinazione e hanno sfruttato un'occasione importante per conquistare i tre punti. La squadra avversaria ha cercato di reagire, ma senza riuscire a superare la difesa avversaria. La sfida si è conclusa con un risultato che premia Piobbico.
AUDAX PIOBBICO 1 ATLETICO MONDOLFO 0 AUDAX PIOBBICO: Lucarelli, Fiorucci U., Incerti, Barca, Aluigi, Vandini (20’ st Caselli), Pieretti, Alessandrini, Ottaviani, Bianchi, Talevi (40’ st Fiorucci M.) All. Manuelli. ATLETICO MONDOLFO: Sollitto, Pacenti (19’ st Tiriboco), Mezzanotte, Spaccazocchi (12’ st Rossini), Scrosta, Gregoriani, Marconi (20’ st Serfilippi), De Angelis, Ordonselli, Messina, Orciani. All. Bombagioni. Arbitro: Gravina di Ancona. Rete: 14’ st Vandini. PIOBBICO Il Piobbico, falcidiato da una serie sfortunata di infortuni, getta il cuore oltre l’ostacolo e batte il quotato Mondolfo, vice regina del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
