Pilar Fogliati si prepara a condurre la seconda serata di Sanremo, portando il suo entusiasmo tra le prove intense. La scelta di affidarle il ruolo deriva dalla sua popolarità crescente e dalla capacità di coinvolgere il pubblico. Durante una telefonata, si è mostrata concentrata e felice di partecipare a un evento così importante. La serata promette di essere ricca di sorprese e momenti memorabili, mentre lei si dedica con passione alla conduzione.

Pilar Fogliati sarà la co-conduttice di Sanremo nella seconda serata (mercoledì). La sentiamo al telefono tra una indaffaratissima prova e l’altra. Parliamo di Sanremo: lei è un’appassionata del Festival? "Soprattutto negli ultimi anni l’ho visto con un gruppo di ascolto a tifare e a fare il toto-vincitori." Ci ha mai azzeccato? "Una volta ero da Fazio, un mese prima del Festival, avevo pronosticato Angelina Mango. Purtroppo non avevo scommesso perché non credo in me stessa." Il primo ricordo del Festival? "Una memoria precisa non l’ho, ma ricordo quando sono andata a cercare i momenti iconici e ho trovato Monica Vitti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice: talento e ironia sul palco dell’AristonLa seconda serata del Festival di Sanremo 2026 si apre con una sorpresa: Pilar Fogliati entrerà sul palco come co-conduttrice, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini.

Da Pilar Fogliati a Alicia Keys, le donne sul palco con Carlo Conti a Sanremo 2026Pilar Fogliati e Alicia Keys saranno le prime donne a salire sul palco di Sanremo 2026, scelta che nasce dall’intento di portare varietà e energia alla gara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pilar Fogliati: Il talento delle donne nel destino del Festival; Pilar Fogliati: età, fidanzato famoso, dove vive, laurea. Tutto sull'attrice protagonista di Cuori; Pilar Fogliati: dagli studi al liceo alla Silvio D'Amico, ecco come è diventata una star; Non solo fiction, Lino Guanciale al cinema: 5 film che raccontano il suo talento.

Pilar Fogliati: dal liceo romano a Sanremo 2026, ecco cosa ha studiato la star di CuoriMentre Cuori 3 chiude i battenti, Pilar Fogliati si prepara per Sanremo 2026. Scopri il percorso d'eccellenza dell'attrice: dal liceo a Roma al diploma nel tempio della recitazione. skuola.net

Pilar Fogliati: età, fidanzato famoso, dove vive, laurea. Tutto sull'attrice protagonista di CuoriPilar Fogliati è tra le giovani attrici italiane di maggiore successo: età, carriera, fidanzato famoso, dove vive e il suo percorso di studi. Tutto sulla protagonista di Cuori. msn.com

Matteo Martari e Pilar Fogliati sono pronti a tornare con Cuori 4. Manca solo l’ufficialità per la realizzazione di una quarta stagione. Entrambi gli attori protagonisti, che interpretano Delia e Alberto, si sono detti favorevoli a un seguito più che meritato, visti i ris - facebook.com facebook

#pilar fogliati co-conduttrice della seconda serata di #sanremo 2026 x.com