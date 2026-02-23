Pilar Fogliati | Ho concluso da un anno una relazione molto lunga A Sanremo con il mio nuovo compagno? Lui ha tanto da fare

Da ilmessaggero.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pilar Fogliati ha annunciato di aver concluso una lunga relazione un anno fa, spiegando che non sarà presente a Sanremo con il nuovo compagno perché ha molti impegni. La scelta di parlare apertamente della sua vita sentimentale dimostra sincerità e trasparenza. L’attrice, nota per il suo ruolo in Cuori, preferisce concentrarsi sul lavoro e su sé stessa. La sua decisione di non partecipare all’evento musicale rivela un desiderio di mantenere un equilibrio tra carriera e vita privata.

pilar fogliati ho concluso da un anno una relazione molto lunga a sanremo con il mio nuovo compagno lui ha tanto da fare
© Ilmessaggero.it - Pilar Fogliati: «Ho concluso da un anno una relazione molto lunga. A Sanremo con il mio nuovo compagno? Lui ha tanto da fare»

A Pilar Fogliati la talentuosa e poliedrica attrice vista di recente nella fiction Cuori, va riconosciuto un certo grado di coraggio - o di impulsività. Dopo essere salita sul palco dell’Ariston l’anno scorso, per promuovere il film di Paolo Genovese FolleMente, ci tornerà il 25 febbraio in veste di co-conduttrice, nella stessa serata (la seconda del Festival) di Achille Lauro e Lillo. Non ha serie o film da promuovere, è un’attrice popolare e richiesta (in questi giorni è sul set di Davide Marengo per la serie Una piccola formalità, tratta dal libro di Alessia Gazzola): insomma, nell’arena di Sanremo ci è proprio voluta entrare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Da Pilar Fogliati a Alicia Keys, le donne sul palco con Carlo Conti a Sanremo 2026Pilar Fogliati e Alicia Keys saranno le prime donne a salire sul palco di Sanremo 2026, scelta che nasce dall’intento di portare varietà e energia alla gara.

Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice. L'annuncio di Carlo Conti da FiorelloCarlo Conti ha annunciato che Pilar Fogliati sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Pilar Fogliati: Ho concluso da un anno una relazione molto lunga. A Sanremo con il mio nuovo compagno? Lui ha tanto da fare; Intervista a Eleonora Puglia: al cinema con Prendiamoci una pausa e un romanzo e due film in uscita.

pilar fogliati ho conclusoPilar Fogliati: Paratici speciale. Con me a Sanremo? Ha parecchio da fareL'attrice parla alla vigilia dell'inizio del Festival ... msn.com

Pilar Fogliati saluta la sua Delia di Cuori: «Raccontiamo le conquiste delle donne»Pilar Fogliati presenta così l'evoluzione della sua Delia nella terza stagione di Cuori che sta per concludersi. style.corriere.it