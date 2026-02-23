Pilar Fogliati | Ho concluso da un anno una relazione molto lunga A Sanremo con il mio nuovo compagno? Lui ha tanto da fare

Pilar Fogliati ha annunciato di aver concluso una lunga relazione un anno fa, spiegando che non sarà presente a Sanremo con il nuovo compagno perché ha molti impegni. La scelta di parlare apertamente della sua vita sentimentale dimostra sincerità e trasparenza. L’attrice, nota per il suo ruolo in Cuori, preferisce concentrarsi sul lavoro e su sé stessa. La sua decisione di non partecipare all’evento musicale rivela un desiderio di mantenere un equilibrio tra carriera e vita privata.

A Pilar Fogliati la talentuosa e poliedrica attrice vista di recente nella fiction Cuori, va riconosciuto un certo grado di coraggio - o di impulsività. Dopo essere salita sul palco dell’Ariston l’anno scorso, per promuovere il film di Paolo Genovese FolleMente, ci tornerà il 25 febbraio in veste di co-conduttrice, nella stessa serata (la seconda del Festival) di Achille Lauro e Lillo. Non ha serie o film da promuovere, è un’attrice popolare e richiesta (in questi giorni è sul set di Davide Marengo per la serie Una piccola formalità, tratta dal libro di Alessia Gazzola): insomma, nell’arena di Sanremo ci è proprio voluta entrare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Pilar Fogliati e Alicia Keys saranno le prime donne a salire sul palco di Sanremo 2026, scelta che nasce dall'intento di portare varietà e energia alla gara.

Carlo Conti ha annunciato che Pilar Fogliati sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026.

