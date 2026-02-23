Pila | senso unico e corridoi pedonali per salvare la scuola

Il Consiglio comunale di Perugia ha deciso di introdurre sensi unici e corridoi pedonali a Pila per ridurre il traffico e proteggere gli studenti. La causa è l’aumento delle auto che attraversano il quartiere, mettendo a rischio la sicurezza scolastica. La riorganizzazione della viabilità mira a rendere più sicure le aree vicino alle scuole e i percorsi pedonali. La prossima fase prevede l’installazione di segnali e barriere lungo le strade interessate.

Il Consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità un piano di intervento per migliorare la sicurezza stradale nel quartiere di Pila, tra via del 3 Maggio, strada della Torre e via del Frumento. L’iniziativa, presentata da rappresentanti di diversi schieramenti politici, mira a ridurre i rischi per pedoni e residenti, in particolare per gli studenti che frequentano la scuola locale. Tra le misure previste, l’istituzione di un senso unico alternato e la creazione di corridoi pedonali protetti, oltre all’installazione di nuovi segnali stradali per limitare la velocità e regolare la sosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu Lavori in via dei Saraceni: arriva il senso unico per favorire l'accesso alla scuola FerrarinDa oggi, in via dei Saraceni, entra in vigore un senso unico per migliorare l’accesso alla scuola Ferrarin. Escrementi di topi nei corridoi della scuola, l'allarme dei genitoriRecenti segnalazioni hanno evidenziato la presenza di escrementi di roditori nei corridoi delle scuole IC Casalotti 85 e IC Boccea 590. Approfondimenti, notizie e discussioni Senso unico, sentenza da applicare. L’opposizione: No scaricabarileSenso unico su via Vittorio Emanuele II, l’opposizione chiede certezze sull’applicazione della sentenza del Consiglio di Stato. Il sindaco Palandri – scrive in una nota Paola Vettori, capogruppo di ... lanazione.it Via Vittorio Emanuele II: è deciso. Torna il senso unico dal 23 febbraioL’ordinanza della Provincia riattiva l’assetto previgente come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato ... msn.com Pila presa d'assalto, serpentone di appassionati.. Credit video Esimo_stabile - facebook.com facebook