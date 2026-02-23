Pietro Benvenuti confermato al vertice dell’Autodromo di Imola

Pietro Benvenuti mantiene la guida dell’Autodromo di Imola dopo la conferma ufficiale. La decisione deriva dalla conclusione di un procedimento pubblico avviato da Formula Imola S., che ha valutato le competenze del direttore generale. Benvenuti continuerà a coordinare le attività dell’impianto, che ospita eventi di rilievo nel mondo delle corse. La conferma arriva in un momento di particolare attenzione per la gestione della struttura.

Confermato alla guida dell’impianto per altri tre anni: continuità, grandi eventi e sviluppo polifunzionale al centro del mandato Pietro Benvenuti è il direttore generale dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. La sua nomina è stata confermata al termine della procedura pubblica indetta da Formula Imola S.p.A., come comunicato ufficialmente il 23 febbraio. L’incarico, deliberato dall’amministratore unico Massimo Monti previa approvazione del socio unico CON.AMI, avrà durata triennale con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. Benvenuti era già alla guida dell’impianto negli ultimi tre anni e la conferma rappresenta una scelta nel segno della continuità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Chi è Pietro Benvenuti, nuovo direttore generale dell'Autodromo di Imola

La nuova stagione dell'Autodromo di Imola: Racing Bulls già protagonista, attesi in pista altri team di F1

