Pietralata il Campidoglio smentisce i vincoli | Nessun bosco intoccabile lo stadio porterà più verde

Il Comune di Roma ha chiarito che i vincoli sul territorio di Pietralata non impediscono la costruzione dello stadio e dell’area verde prevista. La decisione nasce dalla richiesta di chiarimenti sulla tutela ambientale e sulla compatibilità del progetto con le aree circostanti. Con questa comunicazione, il Campidoglio mira a rassicurare i cittadini che l’intervento porterà più spazi verdi e non danneggerà il tessuto urbano. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

La dialettica urbanistica intorno al nuovo Stadio della Roma si arricchisce di un nuovo, fondamentale capitolo. Con una nota congiunta diffusa oggi, 23 febbraio 2026, gli Assessorati all'Urbanistica e all'Ambiente di Roma Capitale hanno risposto duramente alle tesi dei Comitati No Stadio, smentendo categoricamente l'esistenza di un vincolo ambientale assoluto sull'area di Pietralata. Il Campidoglio ha ribadito che la zona boschiva in questione non gode di una tutela tout-court, definendola ufficialmente come un' «area ambientale degradata» e composta da essenze vegetali di scarso pregio naturalistico.