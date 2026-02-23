Pietra di Lecce

La pietra di Lecce, una roccia calcarea porosa e friabile, ha dato forma al caratteristico stile barocco della città. La causa di questa trasformazione risiede nella facilità con cui si lavora questa pietra, che permette agli artigiani di scolpire dettagli raffinati. Le facciate degli edifici di Lecce riflettono con eleganza questa materia, rendendo la città unica nel suo genere. La presenza di questa pietra ha trasformato il volto di Lecce nel tempo.

Lecce di Pietra La pietra di Lecce é una roccia calcarea particolarmente porosa e friabile, facilmente lavorabile, usata per abbellire la città con maestria di scalpello, rendendo Lecce la regina del Barocco.