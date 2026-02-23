Pierina Paganelli choc in aula | ‘Corpo con gli abiti sollevati’ Valeria Bartolucci e il caso intimidazioni

Pierina Paganelli ha assistito a un episodio scioccante in aula, causato dalla presenza di Valeria Bartolucci, coinvolta nel caso di intimidazioni. La scena si è complicata quando la donna ha sollevato gli abiti, creando scompiglio tra i presenti. La tensione si è fatta palpabile mentre gli avvocati cercavano di mantenere l’ordine. L’udienza prosegue mentre i dettagli di questa vicenda continuano a sorprendere chi assiste.

La moglie di Dassilva in aula. Parole che pesano come macigni. E un’aula che ribolle. Al Tribunale di Rimini, nella nuova udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, l’atmosfera è stata tutt’altro che ordinaria. Sul banco degli imputati c’è Louis Dassilva, unico accusato per l’assassinio della 78enne, colpita con 28 coltellate nell’ottobre 2023. Ma la scena, questa volta, è stata tutta per sua moglie, Valeria Bartolucci. Infermiera riminese, testimone chiave. E protagonista di dichiarazioni fortissime, oltre che di un durissimo scontro procedurale. Chi è Valeria Bartolucci e perché la sua testimonianza è centrale nel processo Paganelli?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Pierina Paganelli news: Valeria Bartolucci oggi in aula, prima volta da indagataOggi si svolge a Rimini una nuova udienza del processo riguardante l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023.

“A Valeria Bartolucci intimidazioni dal consulente di Manuela”: processo Paganelli, cosa sta succedendo in aulaValeria Bartolucci denuncia intimidazioni da parte del consulente di Manuela, innescando tensioni durante l’udienza a Rimini.

