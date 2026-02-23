Piemonte | 58.000 casi rari rete eccellenza e innovazione
Il Piemonte registra 58.000 casi di malattie rare, un dato che evidenzia l’importanza di una rete sanitaria specializzata. La regione investe in innovazione e ricerca per migliorare le diagnosi e le terapie. Le iniziative in programma puntano a coinvolgere medici e pazienti, rafforzando la collaborazione tra strutture pubbliche e private. Queste azioni mirano a garantire un’assistenza più efficace e accessibile a chi affronta queste patologie. La Giornata Mondiale delle Malattie Rare accende i riflettori su questa emergenza sanitaria.
Il Piemonte si prepara a celebrare la Giornata Mondiale delle Malattie Rare con una serie di iniziative che mettono al centro la sensibilizzazione e l’accesso alle cure. Il 28 febbraio, in tutto il mondo, si terrà la Giornata Mondiale delle Malattie Rare, un momento cruciale per richiamare l’attenzione su un ambito della medicina che coinvolge milioni di persone. In Piemonte, il Centro di Coordinamento Rete Interregionale Malattie Rare del Piemonte e della Valle d’Aosta ha organizzato eventi significativi, tra cui l’illuminazione della Mole Antonelliana e un concerto con la cantante Laura Scrivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Giornata Mondiale delle Malattie Rare: in Piemonte una rete che fa luce su 58.000 storie; Giornata Mondiale delle Malattie Rare: il Piemonte accende i fari su 58.000 storie di coraggio.
