Piemonte | 58.000 casi rari rete eccellenza e innovazione

Il Piemonte registra 58.000 casi di malattie rare, un dato che evidenzia l’importanza di una rete sanitaria specializzata. La regione investe in innovazione e ricerca per migliorare le diagnosi e le terapie. Le iniziative in programma puntano a coinvolgere medici e pazienti, rafforzando la collaborazione tra strutture pubbliche e private. Queste azioni mirano a garantire un’assistenza più efficace e accessibile a chi affronta queste patologie. La Giornata Mondiale delle Malattie Rare accende i riflettori su questa emergenza sanitaria.