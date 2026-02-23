Piccolo Domenico la mamma rompe il silenzio dopo la tragedia | strazio immenso

La madre di Domenico, il bambino scomparso in circostanze misteriose, rompe il silenzio con parole di dolore e rabbia. La causa dell’assenza del piccolo resta ancora sconosciuta, mentre i familiari cercano risposte tra le indagini in corso. La donna descrive il vuoto che si è creato e le notti insonni, sperando in un segno che possa chiarire cosa sia successo. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questa fase difficile.

Ci sono storie che entrano nelle case degli italiani in punta di piedi e poi restano, come un’eco che non si spegne. La vicenda del piccolo Domenico non è solo una tragedia sanitaria: è il racconto di un’attesa lunga una vita intera – la sua, brevissima – e di un dolore che oggi chiede risposte. In queste ore, mentre la Procura indaga e l’opinione pubblica si interroga, a parlare è soprattutto una madre. Le sue parole, pronunciate davanti alle telecamere, hanno il peso di un macigno e aprono uno squarcio su quanto accaduto nelle sale operatorie di Napoli. Si fa strada la voce spezzata di Patrizia Mercolino, madre di Domenico Caliendo, morto a soli due anni e quattro mesi dopo un trapianto di cuore all’ Ospedale Monaldi di Napoli, struttura afferente all’ Ospedale dei Colli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

